Les robots aspirateurs 360 S6 et S6 Pro à prix réduit

Pour une maison propre et saine, et cela sans effort de votre effort, n'hésitez pas à vous procurer un robot aspirateur. En ce moment ce sont les aspirateurs robots 360 standard et pro qui sont en promotion !

Le bon plan du jour concerne tout d'abords le robot aspirateur 360 S6 qui possède un capteur laser pour scanner l'environnement à 360°, un lidar rotatif dit LDS (Laser Distance Sensor) qui opère à raison de 2160 fois par seconde afin de mesurer les distances avec précision en détectant les obstacles. Cela lui permet de localiser et cartographier en simultané, ce qui lui évite les chutes et les obstacles. Il dispose d'un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 1800 Pa.

Il embarque une batterie de 3200 mAh qui promet 2 heures d'autonomie, et revient se charger automatiquement à sa base. Une application 360Smart sur smartphone permet de suivre l'activité du robot aspirateur dont la nuisance sonore ne dépasse pas 65 dB.

Vous pourrez trouver actuellement le robot aspirateur 360 S6 en promotion à 252 € en blanc et à 261 € en noir avec le coupon 360S6 chez Smart Ai et une livraison gratuite depuis la Pologne.



Vous trouverez également en promotion le robot aspirateur 360 S6 Pro qui possède un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2200 Pa avec une puissance sonore faible de 53 dB. Mais ce robot n'est pas seulement un aspirateur, car il est également doté d'un réservoir d'eau de 200 mL afin de nettoyer vos sols en mode serpillière.

Le robot aspirateur 360 S6 Pro est alimenté par une batterie conséquente de 5200 mAh ce qui permet une autonomie d'environ 130 m² correspondant à 3 heures de marche silencieuse.

De plus, le 360 S6 Pro dispose des technologies V5.0 SLAM et V6.0 Mapping Multifloor pour cartographier votre domicile dans le but d'effectuer un nettoyage optimal et d'éviter les obstacles pour ne pas endommager l'appareil.

Le site e-commerçant Smart Ai propose en ce moment le robot aspirateur 360 S6 Pro à 352 € avec une livraison gratuite depuis la Pologne grâce au coupon de réduction 360S6PRO.