Bon plan : le robot aspirateur Alfawise V10 Max à 210 € (Europe) mais aussi des iRobot, Roborock,...

Le robot aspirateur serpillère Alfawise V10 Max est le dernier modèle de la marque. Ce dernier dispose d'un scanner laser à 360° avec algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm) et près d'une trentaine de capteurs, afin d'éviter les collisions et chutes mais aussi pour déterminer le chemin optimal pour un nettoyage rapide et efficace.

Efficace car le robot propose six modes de nettoyage et un contrôle à distance depuis une application mobile, avec également une compatibilité pour le contrôle vocal Alexa et Google Home. Il dispose d'un bac à poussière de 400 ml et d'un bac à eau d'une contenance de 450 ml (mode serpillère) et peut identifier un tapis pour adapter le nettoyage.

L'Alfawise V10 Max propose une puissance d'aspiration de 2200 Pa et une nuisance sonore de moins de 65 dB. Il peut couvrir une surface de nettoyage de 200 m² et embarque une batterie de 4300 mAh.

Lorsque la batterie tombe à un niveau de charge de moins de 20 %, le robot aspirateur revient automatiquement à sa base pour se recharger et terminer ultérieurement son travail préalablement entamé.

Le robot aspirateur Alfawise V10 Max est actuellement proposé sur Gearbest au prix réduit de 210 € avec une expédition depuis l'Europe en quelques jours via DHL à 4 € seulement. Attention, pensez à bien utiliser le code de réduction de 36 € présent directement sur le site (il faut cliquer sur "36,60 € Réduction sur 228,75 €" puis ensuite sur "Utiliser le coupon").



