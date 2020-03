Bon plan : le robot aspirateur Alfawise V8S Pro à prix réduit mais aussi notre sélection Roborock, Xiaomi, ...

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Alfawise V8S Pro qui veut s'imposer dans la cour des grands comme Roborock, iLife ou Xiaomi avec ses caractéristiques haut de gamme.

Le robot aspirateur Alfawise V8S Pro utilise des informations collectées via un gyroscope, des capteurs ultrason et infrarouge pour se repérer. Il est ainsi doté d'un algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), et utilise un gyroscope intégré et un capteur optique de position PSD (Position Sensitive Detector). Il procède donc à une cartographie en temps réel de son environnement et peut nettoyer le foyer en évitant les obstacles.

Il est doté d'un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 1800 Pa et il effectue sa mission de nettoyage en silence, de 30 à 65 dB selon les modes. Avec sa batterie de 2500 mAh, il assure une autonomie de 100 à 120 minutes. Une fois sa batterie vide, le robot aspirateur retourne à sa station de recharge pour se mettre en charge tout seul.

L'Alfawise V8S Pro possède un grand réservoir à eau de 350 ml (module à glisser sous le robot), et un grand bac à poussière de 600 ml, permettant d'aspirer et de passer la serpillière sur près de 150 mètres carrés en une charge.

Enfin, une télécommande physique est fournie avec ce robot aspirateur pour le contrôle de l'appareil et permet de jongler entre trois modes de nettoyage, et une application mobile complète le tout (visualisation de la carte, changer le mode d’aspiration...). À souligner la prise en charge de Google Home et Amazon Alexa.

Le robot aspirateur Alfawise V8S Pro est actuellement proposé à seulement 158 €



