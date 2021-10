Dreame D9 : petit prix pour un puissant robot aspirateur, avec notre sélection des promotions du jour

Le Dreame D9 est un très bon robot aspirateur qui profite d'une belle réduction ! Profitons-en pour s'équiper et mettre fin à la corvée du ménage !

Aujourd'hui, l'aspirateur-robot Dreame D9 profite d'une très belle promotion. Il est équipé d'un système de navigation à technologie LDS et LiDAR permettant de cartographier la zone de nettoyage, de se localiser avec précision et de calculer de manière optimale le meilleur chemin pour nettoyer chaque pièce de la maison. Il est équipé de 13 capteurs.

Le pouvoir d'aspiration du Dreame D9 est de 3000 Pa et il dispose d'un réservoir de poussières de 570 ml et d'un bac à eau de 270 ml qui permet de remplir une fonction de serpillière avec un choix entre trois niveaux de volume d'eau selon le type de sol à laver et les besoins de chaque pièce.

Le robot aspirateur est accompagné de son application mobile qui permet de le configurer (programmation horaire) ou de le contrôler directement. Le D9 embarque une batterie d'une capacité de 5200 mAh pour une autonomie de jusqu'à 150 minutes avec une charge complète et il permet de prendre en charge une surface de 250 m².

Sur Rakuten, le robot aspirateur Dreame D9 au prix réduit de seulement 227 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite.



