Le robot aspirateur Lefant M213 à -42% chez Amazon avec coupon et code de réduction !

L'aspirateur robot Lefant M213 profite d'une remise avec le cumul d'un coupon de réduction et d'un code promo qui abaisse son prix à seulement 139,99 €.

Le Lefant M213 est un robot aspirateur et laveur de sol, sans pour autant disposer d'un réservoir d'eau. Sa puissance d'aspiration est de jusqu'à 2200 Pa pour remplir le bac à poussière d'une contenance de 550 ml. Un chiffon sec réutilisable et cinq lingettes jetables incluses assurent la fonction de laveur de sol.

Haut de moins de 8 cm pour se faufiler sous des meubles et d'un diamètre de 28 cm, l'appareil est équipé d'une batterie de 1800 mAh pour une autonomie de jusqu'à 100 minutes ou le nettoyage d'une surface d'environ 100 m2.

Le Lefant M213 opère selon quatre modes de nettoyage et avec divers niveaux de puissance d'aspiration : nettoyage automatique, nettoyage des taches, nettoyage des bords et nettoyage en zigzag.

Avec plus de 40 % de remise

Une application mobile Lefant permet un pilotage et contrôle, sachant que l'aspirateur robot est aussi compatible avec les assistants vocaux d'Amazon (Alexa) et de Google.

L'appareil s'appuie sur une technologie FreeMove 2.0 et 13 capteurs (capteurs infrarouges anti-collisions, anti-chutes…) pour un déplacement et une détection à 360° de ce qui l'entoure, et pour ajuster automatique le chemin de nettoyage.

Vendu sur Amazon au prix de 239,99 €, vous trouverez actuellement le robot aspirateur Lefant M213 au prix réduit de seulement 139,99 € en cumulant un coupon de réduction de 70 € à activer sur le site et le code promotionnel 3PUOCXP pour une réduction supplémentaire de 30 €.

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec la deuxième démarque chez Cdiscount avec jusqu'à -55% ou encore les ventes d'été chez AliExpress avec jusqu'à -70% !