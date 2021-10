Roborock S7 : l'aspirateur robot par excellence à prix cassé sur Amazon

La marque Roborock, spécialisée dans les robots aspirateurs, existe depuis 2014. Au fur et à mesure des années, elle a innové dans la recherche de technologie pour rendre leurs produits plus efficaces. L'un de ses derniers produits est le Roborock S7 qui est capable d’aspirer et même de laver le sol. Actuellement, il compte parmi les meilleurs robots aspirateurs du moment. Amazon propose aujourd'hui une très belle réduction sur ce modèle affiché à seulement 539 € avec un coupon de 60 € de réduction présent sur le site.

Du côté de la performance, sa serpillère frotte le sol grâce à une vibration sonique et jusqu'à 3000 fois par minutes, ce qui offre un lavage très efficace. L'aspiration n'est pas en reste avec une puissance d'aspiration de 2500 Pa renforcée par sa brosse composée de caoutchouc.

L’aspirateur noir mesure 35 cm de diamètre et 9,6 cm de haut, il est surmonté d’un télémètre laser qui cartographie avec détails le lieu où il va évoluer. Au-dessus de l’aspirateur, on note la présence de trois boutons : un pour éteindre ou allumer, un retour base et le dernier pour effectuer un lavage localisé. De plus, on remarque une barre composée de LED qui nous indique l’état du robot. Pour finir, il est équipé d’un bac à eau de 0,3 l et d’un collecteur à poussières de 0,4 l.

Le Roborock S7 peut se connecter en WiFi et s'associer à l'application du constructeur afin de le contrôler ou de le programmer en fonction des zones et du type de sol, d’organiser un planning de nettoyage, mais aussi de limiter les zones à laver. Il est pourvu d’une batterie de 5200 mAh qui permet au robot de fonctionner au maximum 3 heures sans s’arrêter et se recharge tout seul en 4 h.



Sur le site e-commerce Amazon, le robot aspirateur Roborock S7 noir est au prix réduit de 539 € au lieu de 599 € avec un coupon de 60 € à activer. La livraison est gratuite.