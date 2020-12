Le robot aspirateur Roomba 960, le smartphone Huawei P40 et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 en promotion

Commençons ce bon plan avec le robot aspirateur iRobot Roomba 960 qui est du niveau haut de gamme et qui est livré avec sa barrière infrarouge, son filtre de rechange et sa brosse de rechange. Il propose un système de nettoyage en 3 étapes pour nettoyer plus en profondeur les poussières et saletés qui pourraient se retrouver chez vous. Il est même performant pour aspirer les poils d'animaux. iRobot a inclus dans ce modèle des capteurs de poussières, Dirt Detect, pour détecter les endroits les plus poussiéreux dans le but d'adapter sa puissance d'aspiration.

Ce robot aspirateur possède une technologie de localisation virtuelle qui lui permet de naviguer facilement entre les obstacles. Il est très performant au niveau aspiration et n'est pas trop bruyant avec 70dB. Son autonomie est de 75 minutes, il est donc recommandé d'utiliser ce robot pour une surface allant jusqu'à 185 m² au maximum, sachant qu'il pourra venir se recharger en cas de manque d'autonomie.

Vous pourrez vous procurer le robot aspirateur iRobot Roomba 960 à 329 € au lieu de 649 € chez Amazon.





Ensuite, vous pourrez trouver le smartphone Huawei P40 qui propose un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. Ce Huawei exploite un SoC Kirin 990 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via NanoSD.

Pour la photographie, le P40 est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 50 mégapixels, et deux autres modules de 16 mégapixels et 8 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est une Li-Po de 3800 mAh qui est compatible avec la charge rapide 22,5 Watts.

Le smartphone Huawei P40 128 Go est proposé à 410 € seulement chez Amazon au lieu de 799 € !





Terminons avec le bracelet connecté Xiaomi band 5 est équipé, pour rappel, d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il intègre un cardiofréquencemètre optique situé au dos du boîtier, et permettra le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),...

Ce bracelet connecté Mi Band 5 est compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne.

Vous pourrez trouver le bracelet connecté Xiaomi Band 5 à 32 € au lieu de 49,99 € chez Amazon.





