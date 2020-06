Bon plan : le robot aspirateur Viomi V3 à prix réduit, mais aussi Xiaomi Mijia Mi, ...

En ce moment, retrouvez des robots aspirateurs en promotion pour un ménage plus efficace, mais surtout plus simple !

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Viomi V3 qui est équipé de deux réservoirs de 550 ml chacun, un pour la poussière, l’autre pour l’eau en mode serpillère. Il possède plusieurs fonctions : aspiration de poussière, aspiration/lavage léger ou lavage du sol (trois réservoirs distincts sont livrés avec le robot). Il est doté d’un filtre HEPA bactéricide et dispose d’une puissance d’aspiration de 2600 Pa. Il possède un scanner LDS dans la petite tourelle située sur le robot et peut être contrôlé via une application Xiaomi Home.

Le Viomi V3 est alimenté par une batterie de 4900 mAh qui lui permet une belle autonomie avec une capacité d’action sur 250 m2 ou plus de 2h d’autonomie en continu. Une fois la batterie vide, le Viomi V3 retournera automatiquement à sa base de chargement.

Le robot aspirateur Viomi V3 est actuellement proposé à 441 € chez Gearbest grâce au code promotionnel Q4B6B31C4C627001. La livraison est gratuite depuis l’Allemagne.

Viomi V3 (Allemagne) Code promo : Q4B6B31C4C627001 Quantité : 200

Vous pourrez également retrouver d’autres réductions chez Gearbest :

ECcovacs Deebot 901 Code promo : Vente flash Quantité : 200

XIAOMI MIJIA Mi Code promo : Pré-vente Quantité : 200

Alfawise V8S Max Code promo : Vente flash Quantité : 200

Xiaomi Swdk ZDG Code promo : Vente flash Quantité : 200

Xiaomi Mijia STYTJ02YM Code promo : Vente flash Quantité : 200

360 S6 Pro Code promo : Vente flash Quantité : 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l’option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n’hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant les appareils photo en promotion, mais aussi les meilleures offres sur les smartphones et pc portables.