Bon plan : le robot aspirateur Viomi v2 Pro de Xiaomi en promotion ! Mais aussi Mijia 1S, Sabbat E12, ...

L'aspirateur Viomi V2 Pro de chez Xiaomi cartographie votre maison pour approfondir le nettoyage des sols (aspirateur et serpillère), possède trois modes de travail, se recharge tout seul, et est en promotion !

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Xiaomi Viomi V2 Pro qui possède un scanner laser 360 degrés avec algorithme prédictif SLAM pour nettoyer vos pièces avec plus de précision et d'efficacité. Il propose aussi trois modes de travail et dispose d’un bac à poussière de 550 ml ainsi que d'un bac à eau de 550 ml en mode serpillère.

Ce robot aspirateur peut détecter les obstacles et les escaliers pour ne pas s'abîmer. Il cartographie ses déplacements pour les optimiser.

Le Viomi V2 Pro de chez Xiaomi est doté d'une puissance d'aspiration de 2100 Pa qui permet un fonctionnement optimal pendant 2 heures avant de retourner tout seul à sa station de charge, le robot aspirateur embarque un réservoir d'eau et un bac à poussière pour laver et aspirer les sols.

Le robot aspirateur Viomi V2 Pro de chez Xiaomi est disponible en promotion chez Geekbuying à 332 € au lieu de 499 € avec une expédition en quelques jours depuis l'Europe.

D'autres produits en promotion peuvent également retenir votre attention chez Geekbuying :