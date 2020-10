Chasse à courre : un député a proposé le robot gibier

Avec la chasse à courre dans le collimateur et par souci de la souffrance animale, un député a proposé de développer un robot gibier.

Député La République en marche de Seine-Maritime, Damien Adam a fait parler de lui cette semaine via un amendement à une proposition de loi relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques causant de la souffrance chez les animaux et pour améliorer leurs conditions de vie.

En complément d'un amendement par lequel il veut interdire la chasse à courre à compter de 2023, le député a proposé de créer un fonds destiné à " assurer la transition de la chasse à courre vers de nouvelles formes de chasses, comme la chasse sur robot gibier. "

Dans l'exposé sommaire de l'amendement, on pouvait lire : " Le développement de cette innovation permettrait, au lieu de chasser un vrai animal, de chasser un robot qui reproduirait et la forme et le comportement de l'animal chassé. "

J’essaye simplement de prendre en compte le bien être animal du cerf ou du chevreuil chassés des heures par une meute de chiens tout en permettant de préserver les sensations pour les chasseurs à courre et préserver l’écosystème économique de cette pratique. https://t.co/J8f1TqzwxA — Damien ADAM (@damienadam76) October 6, 2020

L'amendement en question a été déclaré irrecevable. Raillé sur sa proposition, le député s'est défendu sur Twitter en déclarant vouloir " prendre en compte le bien-être animal du cerf ou du chevreuil chassés des heures par une meute de chiens, tout en permettant de préserver les sensations pour les chasseurs à courre et préserver l'écosystème économique de cette pratique. "