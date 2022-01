Un robot opère avec succès, sans intervention humaine

Des chercheurs sont parvenus à concevoir un système chirurgical autonome : un robot capable de réaliser des opérations chirurgicales sans aucune intervention humaine. Pour la première fois de l'histoire, un robot a ainsi réussi à opérer seul.

Cela fait des années que les chirurgiens font appel à l'aide de robots afin de mener certaines interventions chirurgicales, qu'il s'agisse d'automatiser certaines procédures ou de réaliser des interventions moins invasives pour le patient.

C'est le cas des coelioscopies qui permettent d'utiliser des outils pilotés par un bras robotisé afin de limiter les ouvertures dans le corps du patient. Mais jusqu'ici, ces outils étaient guidés par des humains.

Des chercheurs de l'université Johns-Hopkins ont cherché à automatiser un peu plus ces opérations et développé un robot capable de réaliser une anastomose intestinale sans aucune assistance humaine. Ils se sont basés sur une plateforme déjà connue des chirurgiens : Star (Smart Tissue Autonomous Robot) qui avait réussi à partiellement automatiser l'opération en question, mais avait nécessité une large incision et une intervention humaine.

Le robot développé a opéré sous coelioscopie, il a réussi à joindre deux parties de l'intestin. Pour réussir cet exploit, il a été équipé d'outils de suture spécialisés ainsi que d'un système endoscopique monochrome 3D. Les chercheurs ont exploité l'apprentissage automatique pour entrainer le robot qui a adapté sa procédure en fonction de ce qu'il "voyait" grâce à l'endoscopie.

L'opération n'a pas été menée sur un humain, mais sur des cochons et sans la moindre assistance humaine. Il est établi que les opérations ont obtenu de meilleurs résultats que si elles avaient été menées par des humains. C'est d'ailleurs l'objectif principal de ces robots : permettre de limiter les temps d'opération, les risques d'erreurs, et permettre un rétablissement plus rapide des patients.