Le robot aspirateur Yeedi K650 à prix cassé chez Amazon (129 € au lieu de 219 € !)

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur et serpillère Yeedi K650 qui est actuellement en très forte promotion sur Amazon au tarif exceptionnel de 129 € au lieu de 219 € avec le cumul d'un coupon de -60€ présent sur le site et du code QEX8CEXL apportant -10€ supplémentaire.

Le Yeedi K650 est un des meilleurs aspirateurs robot si vous avez des animaux à la maison. Fabriqué en verre trempé anti-rayures, il est assez solide pour résister aux animaux domestiques et aux enfants. Son système de filtration permet de récupérer 99% des poussières et des particules allergènes. Le Yeedi K650 est également doté d’une serpillère pour le lavage de vos sols et dispose d’un pouvoir d’aspiration de 2000 PA en mode aspirateur. Le réservoir à poussière présente une contenance totale de 400 ml et le réservoir d’eau de 300 ml, de quoi nettoyer votre intérieur sans encombre.

Côté autonomie, le robot peut rester en activité pendant 130 min avant de devoir se recharger. Il est également silencieux avec seulement 56 dB. Vous pourrez personnaliser et programmez vos modes de nettoyage via l’application dédiée qui est gratuite et compatible Android et iOS. Vous pourrez également commander votre robot aspirateur à la voix avec Alexa et Google Assistant.

En ce moment, le robot aspirateur est au prix exceptionnel de 129 € sur Amazon au lieu de 219 € avec le coupon de -60€ à récupérer sur le site et le code QEX8CEXL (-10€).