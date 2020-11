Le robot aspirateur iRobot Roomba 974, le Samsung Galaxy A51 et les Sony WF-1000XM3 en promotion !

Les trois produits phares du jour concernent un robot aspirateur de la marque iRobot, mais aussi un smartphone Samsung et des écouteurs sans fil Sony !

Commençons avec le robot aspirateur iRobot Roomba 974 qui propose un nettoyage optimal grâce à la technologie vSLAM. De plus, vous pourrez contrôler et planifier vos routines de nettoyage directement depuis l'application dédiée "iRobot Home". La capacité de cet aspirateur est de 0,6L. Le volume sonore est de 58 dB, ce qui est relativement silencieux.

Enfin, ce Roomba 974 est alimenté par une batterie Li-Ion permettant une autonomie de 1 heure et demie environ, ce qui représente une surface maximale de 185². Le temps de charge est de 2 heures.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur iRobot Roomba 974 au prix réduit de 389 € au lieu de 499 € chez Cdiscount !



Poursuivons avec le Samsung Galaxy A51 qui propose un écran FHD+ de 6,5 pouces. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, il propose 4 capteurs photo réunis dans un rectangle avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle (123 degrés) de 12 mégapixels, un module de mesure de la profondeur de champ de 5 mégapixels et enfin un autre module 5 mégapixels pour la macrophotographie. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, il est doté d'une batterie de 4000 mAh avec charge 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy A51 128 Go est actuellement proposé à 242 € au lieu de 379 € chez Rakuten !



Enfin, les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony proposent une réduction de bruit active grâce à un processeur dédié QN1e associé à un système de double microphone (extérieur et intérieur) pour annuler efficacement les bruits extérieurs. Vous pourrez également l'annuler en plaçant votre doigt sur le pavé tactile de l'écouteur gauche afin d'entendre ce qu'il se passe autour de vous.

Les écouteurs WF-1000XM3 profitent aussi d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX. Enfin, vous pourrez compter sur 6 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si la réduction est désactivée. Vous pourrez également recharger jusqu'à 3 fois les écouteurs via leur étui de rangement et la charge rapide garantissant 90 minutes d'autonomie avec 10 minutes de charge.

Les écouteurs sans fil Sony WWF-1000XM3 sont disponibles à 169 € au lieu de 249 € chez la Fnac.





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant des TOP promotions jusqu'à -40% sur les smartphones, PC portables... pour le Black Friday Huawei, mais aussi de très bonnes promotions chez Gearbest ! (Poco X3, 360 S6 Pro, Artillery Sidewinder X-1 ) pour le pré black friday !