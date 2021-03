Rocket League arrive sur mobile !

Psyonix a confirmé que son titre Rocket League profiterait d'un portage sur Android et iOS dans le courant de cette année.

Attention aux fans, Rocket League s'invitera prochainement sur mobile. Le jeu en ligne compétitif s'installera ainsi sur Android et iOS dans le courant de l'année, confirme le studio de développement Psyonix.

Il aura fallu attendre 6 ans pour que le titre s'invite ainsi sur mobile. Le titre sera proposé en accès gratuit, tout comme depuis quelques mois avec la bascule du jeu en exclusivité sur l'Epic Games Store.

Une version Alpha du titre mobile a déjà été lancée en Australie et Nouvelle-Zélande mais uniquement sur Android.

Pas question malgré tout de proposer du crossplay consoles / PC / Mobiles. Le titre proposé sur mobile sera baptisé Rocket League SideSwipe et sera légèrement différent. On retrouvera le jeu de football avec des voitures capables de s'envoler, mais il sera en partie simplifié.

Les parties seront limitées à 2 minutes et les affrontements seulement proposés en 1v1 et 1v2. La personnalisation des véhicules sera toujours présente, mais on se pose encore des questions sur la gestion des contrôles des véhicules.

Par ailleurs, si les graphismes sont en 3D, le gameplay se limitera sur un plan bidimensionnel : les joueurs seront disposés face à face sur un plan horizontal. Il sera possible de sauter et s'envoler pour frapper la balle, mais les contrôles et options seront ainsi bien moins fournis que sur le jeu original.