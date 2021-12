Rocket League SideSwipe s'installe sur Android et iOS

Rocket League, l'un des jeux d'eSport les plus populaires s'invite enfin sur mobile, mais pas forcément comme on l'attendait.

Après plusieurs mois d'attente, Rocket League Sideswipe est finalement disponible sur iOS et Android.

Le jeu phare de Psyonix, racheté par Epic Games et passé en Free To Play cette année se décline ainsi dans une version adaptée aux smartphones. On retrouve ainsi les véhicules survitaminés de la franchise s'élançant sur un terrain de foot pour tenter de marquer des buts.

Rocket League Sideswipe.



Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl — Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021

Mais attention cette fois les parties ne sont pas totalement en 3D. Les joueurs forment des équipes de 2 et évoluent à l'aide de sauts et de boost pour tenter de marquer des buts en exploitant uniquement une vue de profil.

Les matchs ne durent que 2 minutes (contre 5 sur Rocket League) afin que les parties soient plus rapides et adaptées au jeu sur mobile. Le multijoueur est de mise tous comme les classements traditionnels. Reste à savoir si le jeu cartonnera autant que son homologue sur PC et consoles.