Rockstar aurait annulé Bully 2 au profit de Red Dead Redemption 2 et GTA 6

Selon des rumeurs de plus en plus tenaces et des fuites rapportées par des insiders, une suite au jeu Bully aurait été, pendant un temps, étudiée chez Rockstar...

Mais selon les dernières informations, le développement du jeu aurait été annulé à la faveur de deux projets plus importants : Red Dead Redemption 2 ainsi que GTA VI.

Selon les deux insiders, Bully 2 aurait ainsi été sacrifié pour renvoyer les effectifs de Rockstar Games vers les deux autres franchises, plus porteuses et plus gourmandes en ressources. Le développement du titre aurait été définitivement annulé dans le courant de l'année 2017 alors que la phase de préproduction avait démarré en 2015, puis très rapidement ralenti à cause de Red Dead Redemption 2.

Ce n'est pas la première fois que Bully 2 fait l'objet d'une annulation, le titre avait déjà été annulé en 2009 puis en 2013, là encore au profit d'autres franchises.

Puisque désormais Rockstar travaille sur les versions next Gen de GTA V et sur GTA VI, il parait peu probable de voir le projet Bully 2 redémarrer rapidement... Et même si Rockstar avait annoncé souhaiter multiplier et rapprocher les sorties il est peu réaliste d'envisager le développement simultané de 2 grosses productions au sein du studio.