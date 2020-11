Rockstar commence à teaser autour de GTA VI

C'est une petite habitude que Rockstar a prise : teaser la sortie de ses prochains titres au sein d'autres jeux via des rebus ou casse-tête.

7 ans après la sortie de GTA V qui se maintient à un niveau hallucinant de popularité avec une communauté de joueurs qui continue de grandir grâce à divers contenus gratuits proposés sur le mode en ligne, Rockstar tease ainsi la suite de son titre.

Sur son compte Twitter, Rockstar a ainsi diffusé un teaser vidéo pour le prochain DLC de GTA Online baptisé "Cayo perico Heist". Et si le DLC en lui même s'annonce particulièrement fourni et intéressant, on peut, à un moment de la vidéo, lire des coordonnées GPS : 38.527A N; 79.6129A W.

Ni une, ni deux, les fans ont renseigné les coordonnées sur Google pour visualiser des images satellites de la zone. L'adresse renvoie à une zone de l'état de Virginie aux USA, à la campagne avec une route très sinueuse qui forme un énorme "VI", soit 6 en chiffres romains.

L'allusion à GTA VI est évidente et désormais les fans se sont lancés dans une gigantesque chasse aux indices et tentent d'interpréter la moindre information partagée par Rockstar pour tenter de lever quelque mystère autour du prochain volet de la franchise. Car rappelons-le, actuellement aucune date de sortie n'a été évoquée.