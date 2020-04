Rockstar confirme : GTA VI est bien en développement

Après de nombreuses rumeurs et fuites, cette fois c'est officiel : Rockstar a confirmé que GTA VI était bien en développement.

Ce n'était un secret pour personne, mais l'annonce a tout de même de quoi rassurer, et ce pour plusieurs raisons : GTA VI est bel et bien en développement chez Rockstar.

Si l'officialisation du projet est si importante alors qu'il ne faisait aucun doute que le studio travaillait bien sur une suite de sa franchise fétiche, c'est avant tout parce que Rockstar a pris pour habitude de ne communiquer sur ses titres que lorsqu'ils sont déjà très avancés... Rockstar se laisse beaucoup de temps pour peaufiner ses jeux, et l'annonce le plus tard possible vise à limiter l'attente insoutenable qui se crée automatiquement chez les joueurs.

Rockstar annonce toutefois que le développement du jeu n'en est qu'à ses débuts... Rockstar précise par ailleurs que le titre sera d'une "taille plus modeste" que les précédents épisodes... Soit tout l'opposé des rumeurs qui voulaient que le titre rassemble sur une même carte toutes les villes des précédents volets.

Le titre sera toutefois continuellement alimenté en contenu, comme c'est actuellement le cas pour GTA Online.

Si le jeu était moins imposant que les précédents volets, ce serait pour répondre à plusieurs problématiques intervenues au fil des années.

Dans un premier temps, les critiques ont été nombreuses ces dernières années quant à l'adoption du "crunch" systématique dans les projets de Rockstar pour boucler les titres ou mises à jour. Ces périodes de travail intensives ont des effets néfastes sur les équipes de développement et le personnel.

Autre point à prendre en compte : Rockstar a annoncé souhaiter raccourcir le délai entre les sorties de ses différents jeux, qu'il s'agisse d'alterner les franchises ou du temps séparant un épisode d'un autre. Avec des projets titanesques nécessitant jusqu'à 10 années de travail réparties sur plusieurs équipes, Rockstar s'est enlisée dans un système pervers. La seule solution aujourd'hui est de revenir à des titres plus modestes, mais proposant régulièrement du nouveau contenu.

D'ailleurs l'industrie du jeu vidéo constate actuellement le phénomène : il n'est plus nécessaire d'investir trop de temps et d'argent dans un concept. Un titre basique comme Fortnite peut devenir le jeu le plus populaire du moment grâce à une base solide, mais pas exceptionnelle, consolidée par la suite avec du contenu très régulier.