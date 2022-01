ROG : ASUS développe un adaptateur DDR4 / DDR5

La DDR5 arrive sur le marché depuis quelques semaines avec de nouvelles références de cartes mères. Malheureusement, les changements entre DDR4 et DDR5 ne se constatent pas qu'au niveau des performances, mais également au niveau physique : la disposition de l'encoche au niveau des connecteurs différencie les deux générations de mémoires et ne permet ainsi pas d'utiliser de la DDR4 sur des ports DDR5 et inversement.

Et puisque les prix de la DDR5 sont particulièrement élevés, beaucoup d'utilisateurs se posent la question de la nécessité d'investir immédiatement. Pour profiter des nouveaux processeurs Intel de 12e génération, les utilisateurs ont le choix de s'équiper d'une carte mère qui prend en charge de la DDR4 ou DDR5, mais pas les deux...

Enfin pour l'instant puisqu'il semblerait qu'un ingénieur d'ASUS, membre de l'équipe ROG a développé un adaptateur qui permettrait d'installer de la DDR4 sur des ports DDR5.

Le module est assez imposant et il faudra donc faire l'impasse sur les ventirads qui viennent se prolonger au-dessus des modules de RAM. Néanmoins, l'astuce permet d'investir dès aujourd'hui dans une carte mère en DDR5 sans avoir à changer sa mémoire immédiatement...

On ne sait actuellement pas si ASUS envisage sérieusement la commercialisation d'un tel accessoire, mais ce dernier pourrait être proposé avec les cartes haut de gamme du constructeur, notamment la Maximus Z690 APEX.