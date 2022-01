Roidmi Eva : le robot laveur aspirateur avec une autonomie de 60 jours !

Roidmi est une marque qui évolue dans l’écosystème Xiaomi. La marque est surtout connue pour ses balais aspirateurs. Aujourd'hui, on vous présente le Roidmi Eva, un robot aspirateur auto-laveur et auto-vidangeur qui fait son apparition sur Indiegogo.

Ce nouvel aspirateur / laveur robot est doté de deux serpillières rotatives qui permettent un nettoyage en profondeur sur votre sol. Ces dernières, une fois que l'aspirateur a fini sa tournée, vont s'autonettoyer et se sécher au niveau de leur base, permettant d'inhiber la formation de bactéries et de moisissures et donc l'apparition de mauvaises odeurs.

La base est en effet dotée de trois réservoirs, dont un de 4 litres pour l'eau propre, un de 4 l pour l'eau sale et la grosse innovation, un sac de 3 litres pour la poussière ce qui offre environ 60 jours d'autonomie au robot. Un réel avantage par rapport au modèle précédent, et ce qui vous évitera de vider après chaque nettoyage les bacs à poussière et à eau ! Cette station permet donc de laver automatiquement les serpillières, de collecter les eaux usées et de vider les déchets. Elle réduit ainsi l'intervention humaine à 0 %.

En ce qui concerne les performances, le Roidmi Eva offre une puissance d'aspiration de 3200 Pa qui absorbe toutes les poussières qu'il croise. Notons aussi que les mops / serpillières effectuent une pression de 12 N sur le sol pour déloger les saletés incrustées. Il est aussi doté d'un écran LCD couleur qui nous indique les taches ou les alertes que le robot vous transmet comme le sac à poussières plein ou l'état de la batterie.

Comme les modèles précédents, nous pouvons associer le Roidmi Eva à son application mobile afin de pouvoir contrôler et programmer ses actions comme l'ajout de murs virtuels, de zones interdites, etc. Pour finir, le robot est compatible avec Alexa ou Google Assistant.

Vous pouvez consulter le site officiel de Roidmi, ou aller directement préacquérir l'aspirateur robot Roidmi EVA avec la campagne de crowfunding Indiegogo à partir de 662 € (-25%). La livraison s'effectuera courant mars 2022 et sera gratuite.