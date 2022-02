Le puissant robot laveur aspirateur Roidmi Eva débarque en précommande : 60 jours d'autonomie !

Roidmi propose un nouveau robot aspirateur laveur qui devrait en intéresser plus d'un : le Roidmi Eva. Ce dernier présente de sacrés avantages qui devraient le rendre incontournable.

L'aspirateur est accompagné d'une base qui embarque pas moins de trois réservoirs avec un de 4 litres contenant de l'eau propre, un de 4 litres pour récupérer l'eau sale et enfin un sac de 3 litres pour recevoir la poussière. Ce système permet à l'aspirateur de fonctionner pendant 60 jours en autonomie, fini la corvée de vidage du sac à poussières après chaque nettoyage. De plus, la station est capable de laver automatiquement les serpillières, de collecter les eaux usées et de vider les poussières. Il ne vous reste plus rien à faire !

Sous l'aspirateur, nous notons la présence de deux serpillières rotatives qui permettent un nettoyage en profondeur en effectuant une pression de 12 N sur le sol pour déloger les saletés incrustées. Et grâce à l'autonettoyage de ces dernières après le nettoyage, la formation de bactéries et de moisissures n'a pas le temps de s'installer, mettant ainsi fin aux mauvaises odeurs.

Côté aspiration, le Roidmi Eva bénéficie d'une puissance d'aspiration de 3200 Pa. Il dispose d'un rouleau en silicone et d'un balai rotatif, et également d'un écran LCD couleur qui permet d'indiquer les taches ou les alertes comme le sac à poussières plein ou l'état de la batterie.

Vous avez toujours la possibilité d'associer le robot avec l'application mobile de la marque afin de pouvoir contrôler et programmer ses actions comme l'ajout de murs virtuels, de zones interdites, etc.

Vous pouvez actuellement précommander, sur le site de crowdfunding Indiegogo, le Roidmi EVA à partir de 715 € et consulter toutes les informations sur le site officiel.

A noter que le précédent modèle Roidmi Eve Plus est à 482 € chez Amazon.