ROIDMI Eve Plus : l'aspirateur robot qui stérilise et désodorise votre air

Pour éviter la corvée du ménage, les aspirateurs robots peuvent être un sacré atout. C'est notamment le cas du ROIDMI Eve Plus qui en plus de faire le ménage permet de stériliser et de purifier votre air ambiant !

Le robot aspirateur Roidmi Eve Plus est proposé par la marque Roidmi qui évolue dans l’écosystème Xiaomi. Elle est surtout connue pour ses balais aspirateurs, comme l'aspirateur Eve Plus, mais s'intéresse de plus en plus aux robots aspirateurs automatiques.

La plupart des robots actuels sont de forme ronde, et cet aspirateur robot n'y déroge pas. Il est constitué de plastique et surmonté d’un télémètre laser. Sur le dessus, on note la présence de trois boutons qui permettent un nettoyage localisé, un retour à sa base ou tout simplement pour le lancer. Sous l'aspirateur, on remarque un rouleau alternant silicone et poils et deux balais rotatifs de chaque côté. Et pour finir, sur le côté, il intègre une réserve de poussières d'une contenance de 300 ml qui peut se vidanger automatiquement au niveau de sa base une fois le ménage terminé.

En effet, et c'est une particularité de ce robot, après un cycle de nettoyage, ce dernier retourne donc à sa base pour vider automatiquement le contenu de son bac à poussières directement dans un sac contenu dans la base. Ce système permet ainsi d'éviter de devoir sans cesse vider le bac après chaque nettoyage. Pratique !

Ce robot permet également de nettoyer les sols, mais de façon assez sommaire. Vous pouvez en effet installer une lingette sous le robot qui possède également un petit conteneur dans lequel vous pourrez mettre de l'eau savonneuse. Ce n'est pas un système de serpillières actives, mais cela permettra au moins de nettoyer un peu plus votre sol.

Vous pouvez également synchroniser l'aspirateur avec l’application smartphone Roidmi. Cette dernière mémorise les cartes que le Roidmi Eve Plus a cartographiées. Vous pouvez aussi mettre en place des murs invisibles, ou interdire des pièces.

Le Roidmi Eve Plus offre une bonne aspiration de 2700 PA avec 5 niveaux de puissance d'aspiration disponibles et 4 niveaux pour l'humidification du sol, idéal pour ajuster la puissance d'aspiration ou de lavage en fonction des surfaces rencontrées.

Sa batterie de 5200 mAh lui permet de fonctionner pendant plus de deux heures pour une surface recommandée de 250 m². L’aspirateur est accompagné d'une base de recharge avec un système de vidange automatique de 3 litres de poussières, ce qui permet de ne pas vider la poussière pendant environ 60 jours.

Le robot aspirateur possède enfin un système de stérilisation et de désodorisation qui fonctionne automatiquement après l'élimination de la poussière. Tout se passe au niveau du filtre HEPA, mais aussi avec la technologie d'oxygène actif permettant d'éliminer les microbes, les acariens et même les odeurs de cigarette.

Vous pouvez trouver l'aspirateur robot Roidmi Eve Plus sur le site officiel, mais aussi chez Darty au prix de 449 €.