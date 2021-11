Roidmi Eve Plus : forte CHUTE du prix du dernier robot aspirateur de la marque avec vidange automatique

La marque Roidmi fait partie de l’écosystème de Xiaomi. Le constructeur fabrique principalement des balais aspirateurs, mais a commencé récemment à fabriquer des robots aspirateurs notamment avec son dernier-né le Eve Plus.

De forme ronde et en plastique, l’aspirateur est surmonté d’un télémètre laser. On note la présence sur le capot de trois boutons, un pour le nettoyage localisé, un autre pour le faire rentrer à sa base et un dernier pour lancer le nettoyage en mode manuel. En retournant l’aspirateur, on remarque un rouleau alternant silicone et poils, et deux balais rotatifs de chaque côté. De plus, il est doté d’une réserve de poussière de 300 ml qui se vide toute seule au niveau de sa base de recharge via un système automatique très sophistiqué. Le Eve Plus est en effet fourni avec une base de recharge qui possède un système de vidange automatique d’une capacité de 3 litres, offrant ainsi la possibilité de stocker la poussière représentant environ 60 jours. Cela vous évite ainsi la fastidieuse corvée de devoir vider le bac à poussière du robot après chaque utilisation. Un petit écran vous informe de l’évolution du remplissage du bac, vous saurez donc quand le vider.

Le Eve Plus peut être géré par l’application Roidmi qui permet d'accéder aux cartes de la maison générées en temps réel, et de programmer son trajet de nettoyage. Vous avez aussi la possibilité de placer des murs invisibles, ou de sélectionner les pièces que vous souhaitez voir nettoyer en priorité.

Au niveau de ses capacités, le Roidmi Eve Plus dispose d’une forte aspiration de 2700 PA permettant un nettoyage poussé, même les cheveux ne font pas le poids. Sa batterie de 5200 mAh lui permet de fonctionner plus de deux heures pour une surface recommandée de 250 m², il revient de toute façon se recharger automatiquement à sa base en cas de manque d'énergie, avant de repartir poursuivre son ménage.

Vous trouverez actuellement chez Darty l’aspirateur ROIDMI Eve Plus au prix réduit de 419 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite.