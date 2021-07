Roidmi Eve Plus : très forte réduction sur ce superbe robot aspirateur chez Amazon

Roidmi évolue dans l’écosystème Xiaomi. La marque, surtout connue pour ses balais aspirateurs, se lance aujourd'hui dans les robots aspirateurs avec le Eve Plus.

Comme la plupart de ses confrères, il est de forme ronde, en plastique et surmonté d’un télémètre laser. Sur le capot, on observe trois boutons pour un nettoyage localisé, pour le faire rentrer à sa base ou tout simplement pour le lancer. En dessous, on peut observer un rouleau alternant silicone et poils, et deux balais rotatifs de chaque côté. Sur le côté, nous observons la réserve de poussière de 300 ml qui peut se vidanger seule au niveau de sa base.

Le robot aspirateur se synchronise avec l’application smartphone Roidmi qui est très complète. Le Roidmi Eve Plus cartographie en temps réel la maison, et programme son trajet de nettoyage. À la fin de la première utilisation, l’application aura compartimenté les salles. Dès lors, il sera possible de mettre des murs invisibles, ou de sélectionner une puissance d’aspiration.

Le Roidmi Eve Plus possède une bonne aspiration de 2700 PA et il est équipé aussi d’une batterie de 5200 mAh lui permettant de fonctionner plus de deux heures pour une surface recommandée de 250 m². L’aspirateur possède une base de recharge avec un système de vidange automatique de 3 L, ce qui permet de ne pas vider la poussière pendant environ 60 jours, qui indique via un petit écran l’évolution du remplissage du bac.

Actuellement sur Amazon, le Roidmi Eve Plus est au prix de 422 € seulement au lieu de 482 € avec le cumul du coupon de -30€ à activer sur le site et du code de réduction EJZ283TC de -30€ également. La livraison est gratuite.