Il roule plus de 320 000 km avec sa Tesla Model X : quel bilan ?

Un propriétaire de Tesla Model X revendique avoir parcouru plus de 320 000 km avec son véhicule et tire un bilan finalement positif du véhicule électrique.

Que demander d'un véhicule qui a déjà roulé plus de 320 000 km ? En dehors de certains véhicules diesel particulièrement connus pour leur robustesse (bien souvent des modèles datant d'au moins 15 ans), peu peuvent se targuer d'afficher une santé de fer après autant de kilomètres avalés.

Alors que demander d'un véhicule électrique dépassant les 320 000 km ? Un utilisateur de Tesla Model X partage son expérience via la chaine YouTube Out of Specs Reviews.

Le conducteur a parcouru plus de 320 000 km à bord de sa Tesla Model X en 5 ans. Le véhicule date de 2017 et a principalement été rechargée sur le réseau Superchargers de Tesla. On pourrait ainsi penser que la batterie a été changée plusieurs fois... Et pourtant non. Mieux encore, les diagnostics automatiques de la batterie indiquent qu'elle conserve encore 90% de son autonomie d'origine.

La batterie de Tesla n'aurait ainsi perdu que 10% de sa capacité en 5 ans et sur 320 000 km, et donc un nombre incalculable de cycles de charges et décharge. Sachant que la charge rapide est le mode de recharge le plus agressif pour les batteries, le chiffre annoncé est plus que surprenant.

Le propriétaire indique n'avoir réalisé que des entretiens mineurs : changement de suspension et pièces d'usures normales (pneumatiques, freins, disques) ainsi que des travaux de carrosserie suite à des impacts, mais rien de très couteux ou problématique, et surtout rien au niveau motorisation ou batterie.

Ce n'est pas la Tesla qui affiche le plus de km au compteur et toutes ne se comportent pas de la même façon. Le site Electrek avait déjà tenté d'acheter une Model X avec 650 000 km au compteur : le véhicule avait dû changer de batterie aux alentours des 570 000 km, le tout ayant été pris en charge par la garantie Tesla.

Malheureusement cette longévité ne vaut pas pour tous les véhicules électriques, mais surtout pas pour tous les types de batteries : on peut ainsi constater une dégradation importante et très rapide sur certaines citadines d'autres marques qui perdent jusqu'à 25% de leur capacité après moins de 70 000 km.