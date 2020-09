Bon plan : les routeurs Xiaomi Wi-Fi 6 AX3600 et AX1800 à partir de 46 € !

La nouvelle technologie Wi-Fi 6 est performante, très performante même et de nombreux utilisateurs souhaitent en disposer à faible coût. C'est possible aujourd'hui avec les deux nouveaux routeurs WiFi 6 de chez Xiaomi, les AX3600 et AX1800, proposés en promotion à partir de seulement 46 € !

Le routeur Xiaomi AX3600 exploite un SoC quadcore IPQ8071A (4 cœurs A53 1 GHz) épaulé par 512 Mo de RAM et 256 Mo de ROM. Ce routeur permet une connexion sans faille à internet avec un débit maximal de 2976 Mbps grâce au support du Wi-Fi 6 (2.4GHz en 2×2 antennes jusqu'à 574 Mbps et 5GHz en 4×4 antennes jusqu'à 2402 Mbps).

Il propose de nombreuses connectiques avec un port WAN et trois ports LAN Gigabit. Le routeur AX3600 est le premier modèle à présenter 7 antennes dont 6 servant au Wi-Fi et une à l'IoT. Vous pourrez ainsi connecter jusqu'à 248 appareils simultanément ! Enfin, ce dernier est compatible avec l’application Mi Home (iOS et Android).

Le routeur Xiaomi Alo T AX3600 Wi-Fi 6 est proposé à seulement 91 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction M53752BC1F627000 avec la livraison gratuite.



Et si vous ne disposez que d'un budget réduit, signalons également une promotion sur le routeur Xiaomi AX1800 avec son design futuriste et son support du protocole WiFi 6. Il intègre un SoC quadcore IPQ6000 (4 cœurs A53 1,2 GHz) avec 256 Mo de RAM et 128 Mo de stockage interne, ainsi qu'un NPU cadencé à 1,5 GHz, le tout sans le moindre bruit via l'utilisation d'un refroidissement passif. Le système d'exploitation est basé sur OpenWRT ROM MiWiFi, très apprécié par la communauté.

Le Xiaomi AX1800 propose de nombreuses connectiques avec un port WAN 1 Gbps et trois ports LAN 1 Gbps. Au niveau connectivité sans fil, vous profiterez donc du WI-FI 6 avec 2 antennes double fréquence intégrées en 2.4 GHz 2x2 (802.11ax, débit maximum théorique jusqu'à 574 Mbps), mais aussi en 5 GHz 2x2 (802.11ax jusqu'à 1201 Mbps) avec la possibilité de connecter en même temps jusqu'à 128 appareils.

Le routeur Xiaomi AX1800 Wi-Fi 6 est proposé à seulement 46 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

