Le rover Curiosity fête ses 9 ans sur Mars avec un panorama à 360°

Le 5 août 2012, le rover Curiosity a atterri sur la planète Mars. Sa mission consistait à déterminer si les différents environnements martiens auraient pu abriter de la vie à un moment dans l’histoire de la planète rouge.

Aujourd’hui, après 9 ans d’exploration, Curiosity est toujours fonctionnel. La NASA a profité de l’occasion pour prendre un super panorama dans le cratère Gale. Ce dernier avait des lacs et de l’eau souterraine.

L’image a été prise à Aelis Mons au centre du cratère. La prise de vue est idéale, car prise en plein hiver avec un ciel qui n’est pas chargé de particules de poussière. Il a fallu en fait 129 images pour composer ce panorama et on peut observer le résultat final via une vidéo transmise par la NASA.

Abigail Fraeman, scientifique adjointe au projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, explique que « les roches présentes ici permettront de nous dire comment cette planète autrefois humide s’est transformée en le Mars sec d’aujourd’hui et combien de temps les environnements habitables ont persisté même après cela ».

Depuis 9 ans que le rover est arrivé sur Mars, Curiosity a parcouru 26 kilomètres et a foré 32 trous pour diverses analyses scientifiques.