Votez pour le nom du rover Mars 2020 de la Nasa

Après Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, la Nasa va envoyer un nouvel astromobile sur la planète rouge. Conçu pour mieux comprendre la géologie martienne et rechercher des signes de vie ancienne, ce rover Mars 2020 doit partir en juillet ou août prochain avec une arrivée prévue dans le cratère de Jezero le 18 février 2021.

Dans le cadre d'un concours débuter en août dernier pour trouver un nom au rover, plus de 28 000 idées et textes d'élèves américains ont été soumis. Après 155 demi-finalistes, ce sont 9 finalistes qui ont été retenus.

La Nasa a annoncé cette semaine les neuf propositions de noms : Clarity, Courage, Endurance, Fortitude, Ingenuity, Perseverance, Promise, Tenacity et Vision. Jusqu'au 28 janvier à 5h UTC, les votes sont ouverts sur le site Mars 2020 Rover.

Ces votes pour le nom du rover sont à l'échelle mondiale. Ils seront pris en compte dans le choix ultime qui sera annoncé début mars. L'élève à l'origine de la proposition pourra pour sa part assister au décollage de la mission Mars 2020.

Avec un petit réacteur nucléaire pour l'alimenter en énergie, le rover Mars 2020 à six roues a une taille comparable à celle d'une voiture (comme Curiosity). Il mesure 3 mètres de long, 2,7 m de large et 2,2 m de haut (sans son bras) pour un poids de près de 126 kg (plus lourd que Curiosity).