Reporters sans frontières accuse Facebook de pratiques commerciales trompeuses

Pour une prolifération de fausses informations et de haine en ligne, RSF porte plainte contre Facebook en l'accusant de pratiques commerciales trompeuses.

Reporters sans frontières a décidé de déposer une plainte en France contre Facebook (Facebook France et Facebook Irlande). L'organisation non gouvernementale de défense de la liberté de la presse accuse Facebook de... pratiques commerciales trompeuses.

RSF pointe du doigt une prolifération dite massive de fausses informations et de haine en ligne que Facebook ne parvient pas à endiguer en dépit de ses dires et engagements.



" Les engagements de la société californienne auprès des consommateurs reposent largement sur des allégations mensongères. Facebook laisse en effet se propager la désinformation et la haine (en général et contre les journalistes), en contradiction avec ses conditions générales d'utilisation et ses campagnes publicitaires ", écrit RSF.

Plusieurs exemples sont cités comme le documentaire Hold-up sur la pandémie de Covid-19 et aux thèses conspirationnistes disponible sur le réseau social, des menaces de mort et commentaires haineux à l'encontre de journalistes.

?RSF porte plainte contre @Facebook à propos de la prolifération massive de haine en ligne et fausses informations.

En cause, la contradiction manifeste entre les engagements du réseau social vis-à-vis des consommateurs et la réalité de son fonctionnementhttps://t.co/0GmjjnDpox pic.twitter.com/fhXsG06yPH — RSF (@RSF_inter) March 23, 2021

Tout récemment, Facebook a mis en avant ses efforts dans la lutte contre la désinformation et s'est défendu d'avoir un quelconque intérêt financier à fermer les yeux sur la présence de fausses informations.

En soulignant que les conditions de services de Facebook sont les mêmes partout sur la planète, RSF indique étudier la possibilité de déposer des plaintes similaires dans d'autres pays que la France.