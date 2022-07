Les nouvelles cartes graphiques de la marque Nvidia, les RTX séries 4000 sous GPU Ada Lovelace sont attendues pour la fin de l'année. Mais entre temps, il se pourrait que les joueurs aient droit à un refresh des séries 3000.

C'est à n'y plus rien comprendre, mais, le fabricant chinois AFOX a récemment enregistré une gamme complète de cartes graphiques RTX 3000 SUPER auprès de la EEC.

Au total, quatre références ont été enregistrées : les RTX 3060 Super, RTX 3070 Super, RTX 3080 Super et RTX 3090 Super.

La gamme Super est traditionnellement accompagnée de RAM en quantité plus importante ou plus rapide que la gamme traditionnelle. Nvidia pourrait également avoir boosté légèrement ses GPU en débloquant quelques coeurs Cuda supplémentaires sur chaque référence.

Difficile de savoir comment cette gamme va trouver sa place entre les cartes actuelles dont les prix restent bloqués à un niveau relativement élevé et les RTX 4000 annoncées comme largement plus puissantes et attendues entre septembre et janvier prochain.