RTX 3050 : annoncée à 279€, vendue presque 600€

Pour répondre au contexte de crise des composants et des stocks trop limités de ses RTX séries 3000 haut de gamme, Nvidia annonçait le lancement d'une RTX 3050 orientée vers l'entrée de gamme plus accessible.

Avec des performances modestes qui ouvrent toutefois la voie à quelques technologies exclusives comme le DLSS 2.0 ou le Ray Tracing, la RTX 3050 était annoncée au prix conseillé de 279€.

Nvidia promettait ainsi plus de stock pour répondre à la demande et éviter ainsi toute spéculation faisant gonfler les prix.

Et c'est ainsi que l'on retrouve la RTX 3050 sur le marché en France à un prix de... 589 euros. Oui, les seuls modèles actuellement disponibles sont facturés plus du double du prix de vente annoncé par Nvidia...

Il existe pourtant bel et bien plus de stock de cette carte graphique que de ses grandes soeurs. Cela se constate assez simplement : depuis son lancement, la carte s'affiche en stock et aucune pénurie n'a été constatée pour le moment. Il est donc difficile d'expliquer pourquoi la RTX 3050 s'affiche à ce tarif si ce n'est que les fournisseurs ou les revendeurs ne profitent à nouveau de l'occasion pour gonfler les prix (les scalpeurs ont donc bon dos).

Difficile d'investir 600€ dans une carte aux performances relativement limitées : une carte graphique haut de gamme de 2 ou 3 générations d'ancienneté s'en sort mieux pour un prix plus accessible.

La situation tourne au ridicule et pourrait se retourner contre Nvidia : la RTX 3050 pourrait se présenter comme un échec cuisant pour la marque.