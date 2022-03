Des RTX 3060 mobiles converties en desktop pour le mining de cryptodevises

Alors que la pénurie de composants commençait à frapper il y a de cela un peu plus d'un an, les fermes de minage de cryptodevises s'adaptaient et l'on voyait déjà les mineurs se tourner vers l'achat de PC portables dotés des cartes RTX 3000 puisque les versions desktop étaient plus difficilement accessibles.

La solution s'est quasiment industrialisée puisqu'une société chinoise a ainsi pris le pas d'exploiter des GPU GeForce RTX 3060 mobile pour les transformer en version Desktop.

Sur le papier, les RTX 3060 Mobile et Desktop changent peu : il s'agit d'une puce GA106 avec 30 multiprocesseurs de flux pour la version Mobile et 28 pour la Desktop. La version mobile profite de 6 Go de GDDR6 tandis que la version Desktop a deux fois plus de VRAM, néanmoins cette dernière n'est pas intéressante pour les cryptomineurs puisque Nvidia a implanté son verrou contre le minage, le LHR qui plombe le hashrate...

Voilà pourquoi Huang Weida a fait le choix de récupérer des RTX 3060 Mobile pour les greffer sur des PCB afin d'en faire une carte graphique standard dédiée aux tours. En résultent des cartes qui pourraient facilement passer pour des cartes standard à ceci près qu'elles ne proposent quasiment aucune connectique vidéo, se limitant à un simple port HDMI... Avec un taux de hachage de 50 MH/s tandis que les versions LHR sont bridées à 34 MH/s.

Ces cartes s'échangent sur le web à des tarifs variant entre 545 et 570 dollars, ce qui reste acceptable au regard des prix des versions bridées actuellement disponibles...