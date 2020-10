RTX 3080 et 3090 : Nvidia se limite à un seul revendeur officiel

La sortie des nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 3080 et 3090 continue de faire parler. Désormais, Nvidia a annoncé ne plus distribuer ses Founders Edition que via un seul partenaire aux USA.

La mise en vent des RTX 3080 et 3090 a entrainé un chaos total chez nombre de revendeurs et Nvidia communique enfin officiellement sur le sujet.

La marque s'excuse ainsi de ne pas avoir mieux anticipé la demande et confirme que les stocks sont bien insuffisants au regard de la réponse du public. On a vu le prix des cartes grimper en flèche dès leur mise en vente et certains bots ont mis la main sur des stocks vendus sur eBay ou autres marchés à prix d'or.

La situation est telle que certains partenaires de Nvidia ont limité les ventes et organisent des files d'attente en soumettant des restrictions.

Chez Nvidia, on explique avoir fait le choix de ne plus distribuer les Founders Edition des cartes graphiques qu'à travers un seul partenaire aux USA : la chaine de distribution Best Buy.

L'idée est de limiter les points de vente officiels pour assurer à la fois les stocks au mieux, tout en limitant la spéculation. En Europe, aucun partenaire unique officiel n'a été désigné par Nvidia pour l'instant.