RTX 3080 : Nvidia aurait révisé sa configuration pour la rendre encore plus puissante

Ces derniers jours, nous avons repéré sur la toile des images de ce qui se présente comme la nouvelle carte RTX 3080 de Nvidia avec un système de refroidissement particulièrement original doté d'un ventilateur placé de chaque côté d'un radiateur colossal et repensé.

On sait que la carte profitera de la technologie Ampère avec une gravure en 7 nm. Elle devrait s'articuler autour de la puce GA-104 qui intègre 3072 SP (Stream processor) mais ces données pourraient finalement évoluer... Car depuis les premières fuites, Nvidia aurait révisé sa copie pour doper un peu plus sa carte graphique et la positionner hors de portée d'AMD.

Les dernières rumeurs issues de sources internes chez Nvidia évoquent ainsi un remplacement pour un processeur GA 102-200 avec 4352 SP et pas moins de 10 Go de mémoire vidéo. Rappelons au besoin que les RTX 2080 et 2080 SUPER du moment embarquent 8 Go et 2944 ainsi que 3072 SP respectivement. La puissance brute de la carte pourrait alors atteindre 15 TFlops selon WCCftech.