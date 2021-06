Nvidia RTX 3080 Ti : quels prix en France ?

Petit retour en arrière : avant que la crise des composants ne s'invite au dossier, Nvidia présentait ses cartes RTX série 3000 comme une belle évolution par rapport à la série 2000 avec des performances accrues pour des prix bien inférieurs...

Mais dans les faits, jamais des cartes graphiques n'auront été facturées aussi cher et le rapport prix / puissance nous renvoie plus de 15 ans en arrière... En cause : la pénurie de composants impliquant une production limitée de cartes et des prix libres laissant cours à des abus, encouragés par des ventes qui restent nombreuses malgré des cartes proposées jusqu'à 4 fois leur prix public conseillé...

Alors que la RTX 3080Ti vient de se rendre disponible, on note une nouvelle envolée des prix. La Founders Edition se négociait ainsi 1199€ hier, puis cédait la place aux cartes de partenaires tiers avec un prix d'entrée à plus de 1839€ pour la Gainward Phoenix LHR. Au top du classement, on pouvait mettre la main sur l'ASUS ROG Strix 012 Gaming pour 2379,99€. Et il s'agit là des prix les plus bas trouvés en France pour les modèles cités, certains revendeurs ajoutant de 50 à 100€ supplémentaire sur la facture...

On note que l'écart entre la Founders Edition et la première carte custom est de plus de 600 euros, un record en la matière... qui correspondait, il y a quelques années encore, au prix d'une carte haut de gamme...