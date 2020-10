RTX 3090 : sa puissance permet de cracker des mots de passe à grande vitesse

La RTX 3090 risque de devenir un morceau de choix pour les pirates et autres bidouilleurs plus ou moins bien intentionnés : la puissance de la carte graphique est phénoménale et malgré son prix élevé, elle pourrait se montrer très rentable pour les cybercriminels.

La puissance de la carte est ainsi déjà mise à profit pour cracker des mots de passe selon la technique de la force brute... Et la carte s'en sort très bien, elle est ainsi capable de briser des mots de passe à une vitesse assez folle. Le concept est simple : forcer un mot de passe en testant toutes les combinaisons possibles jusqu'à tomber sur le bon.

Autrefois ces techniques étaient peu utilisées, car nécessitant une puissance de calcul difficilement accessible... Mais la RTX 3090 change la donne et l'éditeur du logiciel Passcovery Suite 20.09 créé pour récupérer les mots de passe de documents Office, OpenOffice, Zip ou autres formats populaires indique avoir trouvé une méthode qui permet d'accélérer les choses avec les nouvelles cartes Nvidia.

Lors d'un test en bruteforce réalisé sur un fichier Zip protégé par un mot de passe avec la méthode de chiffrement standard, la nouvelle version de Password Recovery 20.09 a réussi à tester 669 millions de combinaisons avec une GTX 1060 contre 3,4 millions de combinaisons par seconde avec la version antérieure de son logiciel.

Passcovery n'a pas donné de chiffre précis concernant la RTX 3090 mais étant donné que la carte est environ 3 fois plus puissante que la GTX 1060, on peut estimer que les chiffres s'envolent très rapidement. La situation inquiète bien évidemment tout le secteur informatique et les services en ligne recommandent en toute logique de privilégier, lorsque c'est possible, l'identification à deux facteurs.