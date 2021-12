RTX 3090 Ti : la carte TUF Gaming d'ASUS se dévoile

ASUS devrait présenter la carte graphique RTX 3000 la plus puissante d'Nvidia au salon du CES de Las Vegas. Une carte qui se dévoile avant l'heure.

La plus puissante des cartes graphiques de la série RTX 3000 se dévoile en partie, en amont du CES 2022.

Et c'est ASUS qui devrait lancer la toute première RTX 3090 Ti, une carte qui fera partie de sa gamme TUF Gagming et qui ne sera donc probablement pas la mieux équipée de la marque, puisque c'est la gamme ROG qui devrait aller jusqu'au bout des choses.

On découvre la boite de la carte qui présente les logos et une partie de la carte elle-même. On repère ainsi une solution quasi standard chez ASUS concernant le refroidissement avec 3 ventilateurs. Aucun élément ne permet de deviner quel sera l'encombrement de cette dernière.

La RTX 3090 Ti doit toutefois exploiter le GPU GA102-350 qui embarque 10572 coeurs CUDA, être associée à 24 Go de GDDR6X sur bus 384-bit avec une bande passante de 21 Gbps. Le prix de ce monstre n'a pas encore été annoncé, mais il devrait se montrer inabordable pour une grande majorité des joueurs.