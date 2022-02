RTX 3090 Ti : des modèles custom annoncés autour des 5000 dollars

Nvidia l'avait brièvement évoquée sur le salon de l'électronique de Las Vegas en janvier : la RTX 3090 Ti s'annonce comme un véritable monstre de puissance... Malheureusement depuis, Nvidia est restée bien silencieuse sur sa carte ultra haut de gamme...

Il semblerait que Nvidia rencontre des problèmes au niveau du Bios de sa carte ainsi qu'au niveau matériel. La marque aurait ainsi mis la production de la carte en pause.

Cela n'empêche pas certains constructeurs tiers d'évoquer leurs propres modèles custom de RTX 3090 Ti, notamment la marque PALIT qui liste ainsi deux cartes RTX 3090 Ti GameRock et GameRock OC. Les pages produit ont été rapidement retirées, mais on pouvait y voir quelques spécificités.

Les cartes sont affichées avec 24 Go de GDDR6X, un bus 384 bit, port HDMI 2.1 et DisplayPort. La version OC devrait profiter d'une augmentation de la vitesse d'horloge à 1890 MHz soit 30 MHz de plus que le modèle de référence et un TDP de 460W.

D'autres RTX 3090 Ti ont également été référencées chez ASUS dans les gammes ROG et TUF, ainsi que chez MSI avec la SUPRIM X. Les prix évoqués par les constructeurs se situent alors entre 4500 et 5000 dollars.

Reste à savoir si ces prix déjà conséquents seront révisés à la hausse lors de la sortie des cartes...