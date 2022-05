RTX 4000 : deux fois plus puissantes que les RTX 3000 ?

La prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia est attendue pour cette fin d'année et elle déchaine déjà les passions.

Les RTX séries 4000 de Nvidia sont déjà particulièrement attendus par les joueurs notamment par les promesses réalisées par la marque non seulement de proposer toujours plus de puissance, mais également d'avoir sécurisé les lignes d'assemblage pour assurer un stock suffisant au lancement.

Le GPU AD102 Ada Lovelace a récemment fait l'objet d'une fuite : son schéma technique a été partagé sur la toile et l'on découvre ainsi un véritable ogre.

Il proposera jusqu'à 12 Graphics Processing Clusters, soit 70% de plus comparé au GA 102 qui se limite à 7 GPC. Chaque GPU sera doté de 6 TPC et 2 SM. Chaque SM embarquera 4 sous-coeurs. Chaque sous-coeur proposera 128 unités FP32 avec jusqu'à 192 unités combinées FP32+INT32 (128 coeurs FP32 et 64 coeurs INT32 indépendants).

Nvidia aurait également mis le paquet sur le cache avec 192 Ko de cache L1 par SM soit 50% du double de la gamme Ampère.Au total, on devrait compter sur 4,5 Mo de cache L1 sur le plus évolué des GPU AD102 et un cache L2 de 96 Mo.

Selon les informations partagées, on estime ainsi que les RTX 4000 pourraient se montrer deux fois plus performantes que les RTX 3000. On estime ainsi une puissance en FP32 capable de grimper jusqu'à 90 TFLOPS.