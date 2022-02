RTX 4000 : Nvidia a déboursé 9 milliards de dollars pour sécuriser la production de masse

Alors que la marque prépare la sortie des déclinaisons "SUPER" de ses RTX 3000, Nvidia pense surtout déjà à sécuriser l'approvisionnement des puces nécessaires à la fabrication de ses RTX 4000.

Ce n'est une surprise pour personne : depuis la sortie des RTX 3000 en pleine période de crise sanitaire et de pénurie de composants, il est difficile de mettre la main sur une carte graphique nouvelle génération, et quand cela est possible, il faut composer avec des prix gonflés par les revendeurs et les grossistes.

La situation est assez complexe pour Nvidia qui est pointée du doigt dans l'affaire, et encore un peu plus depuis que la marque a augmenté à son tour le prix de ses Founder Edition.

Les RTX 4000 sont attendues pour la rentrée 2022 et pour éviter les problèmes de stock, il semblerait que Nvidia a déboursé pas loin de 9 milliards de dollars au dernier trimestre afin de sécuriser l'approvisionnement de composants. Avec cet argent, Nvidia aurait également réservé de la charge de production chez TSMC au niveau des lignes de gravure en 5 nm, une technologie qui sera au coeur de l'architecture Ada Lovelace.

Nvidia pourrait également débourser 3 milliards de plus ces prochains trimestres pour sécuriser un peu plus les volumes de production. Selon toute logique, Nvidia pourrait par ailleurs produire bien plus de ses cartes Founder Edition. Reste à savoir si cela suffira à assurer plus de stocks sur le marché. Notons au passage qu'aucune info n'a circulé concernant une bascule vers un catalogue de modèles 100% LHR afin de limiter les actions des scalpers.