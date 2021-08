RTX 4000 : Nvidia se tourne vers TSMC pour de la gravure en 5 nm

Alors que Nvidia peine toujours à produire et livrer ses cartes graphiques RTX séries 3000, les informations se bousculent déjà quant à la prochaine génération.

Selon de nouvelles rumeurs rapportées par des collaborateurs de la marque Nvidia, la prochaine génération de puces graphiques sous architecture Ada Lovelace profitera d'une amélioration notable du processus de gravure.

Rappelons que la génération actuelle, les RTX 3000 est actuellement confiée aux bons soins de Samsung qui propose ainsi des puces Ampère gravées en 8 nm.

Pour les RTX 4000, Nvidia a fait le choix de passer par le TSMC qui proposera pour sa part de la gravure en 5 nm. On peut ainsi s'attendre à des gains significatifs en fréquences de fonctionnement, mais aussi une densité de transistors accrue et un dégagement thermique mieux maitrisé.

Via ce changement de fondeur, Nvidia viendra se positionner au niveau d'AMD et de ses RX 7000 qui profiteront également de la gravure en 5nm et seront produits dans la même usine. La série RTX 4000 est toujours prévue pour la fin d'année 2022, tout comme les cartes RDNA 3 d'AMD.