RTX 4070 : la configuration se précise

Les infos se bousculent du côté des prochaines cartes graphiques de la marque Nvidia et on assiste depuis quelques jours à des correctifs réguliers des fiches techniques de la gamme en préparation.

Rappelons d'emblée que les RTX séries 4000 sortiront entre septembre et novembre cette année, et qu'elles profiteront de puces gravées en 4 et 5 nm par TSMC.

La RTX 4070 voit ainsi ses caractéristiques légèrement s'affiner au fil de nouvelles infos. Il est ainsi désormais question d'une carte basée sur un GPU AD104-275 intégrant 7168 CUDA Cores et 48 Mo de cache L2.

La carte graphique embarquerait 10 Go de RAM en GDDR6 avec un bus 160 Bits pour une bande passante de 18 Gbps. En contrepartie, le TDP serait de 300 watts avec un seul connecteur d'alimentation 16 PIN.

Bonne nouvelle, la RTX 4070 serait proposée à un prix de vente inférieur à la RTX 3070 lors de son lancement... Reste à savoir si les MSRP seront respectés ou si la spéculation sera de nouveau de mise.