RTX 4080 : une puissance de 81 Tflops, le double d'une RTX 3090

Selon les premiers retours, Nvidia préparerait un véritable monstre de puissance avec son architecture Ada Lovelace : la RTX 4080 serait ainsi deux fois plus puissante que la RTX 3090 actuelle.

Si la génération actuelle de puces graphiques de Nvidia a déjà beaucoup étonné par son gain de puissance comparé à la précédente, le bond en avant s'annonce encore plus grand avec la série RTX 4000.

Attendue pour la fin d'année 2022, l'architecture Ada Lovelace permettrait à Nvidia de doubler la puissance brute de ses cartes. Selon les rumeurs qui nous parviennent, le GPU AD102 pourrait proposer une fréquence de fonctionnement de 2,2 GHz. Rappelons que la RTX 3080 Founder Edition affiche une fréquence de 1,7 GHz.

On évoque ainsi pas moins de 18 432 Cuda Core pour la RTX 4080, avec une puissance brute de 81 TFlops FP32. A titre de comparaison, l'actuelle RTX 3090 propose une puissance brute de 36 TFlops. L'écart de puissance s'annonce colossal et soulève déjà quelques questions quant à l'avance que prendra le marché du PC comparé aux consoles next Gen qui stagnent à 12 TFlops.

En contrepartie, la consommation de ces nouvelles cartes devrait également exploser : on évoque plus de 400 W pour toutes les RTX 4000.