RTX séries 4000 : des prix qui s'annoncent astronomiques

La génération RTX séries 3000 est maudite : malgré des performances record, les nouvelles cartes de Nvidia sont frappées de plein fouet par deux situations : la pénurie mondiale de semiconducteurs et la montée en puissance des scalpers.

Et alors que tout le monde n'a pas encore pu mettre la main sur une RTX 3000, on parle déjà de la suite et de l'architecture Ada Lovelace et des RTX 4000 prévues l'année prochaine...

On évoque ainsi déjà la gravure en 5 nm via le fondeur TSMC et une RTX 4090 qui serait deux fois plus puissante que la RTX 3090 actuelle.

Immanquablement, la question du prix est également évoquée et le compte Twitter Graphically Challenged y va de ses propres prédictions, attention aux yeux et au portefeuille....

RTX 4090 - $2,999

RTX 4080 Ti - $1,999 (late release)

RTX 4080 - $1,199

RTX 4070 - $799

RTX 4060 Ti - $499

RTX 4060 - $399

RTX 4050 Ti - $329

RTX 4050 - $279

Des prix astronomiques loin des prix de vente conseillés des RTX 3000. Il s'agirait là bel et bien des prix de vente prévus par Nvidia, cela impliquerait alors une augmentation des chiffres si la situation de pénurie ou si Nvidia ne verrouille pas ses cartes contre le minage.