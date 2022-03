RTX3000 : Nvidia se targue d'avoir réussi à augmenter ses prix

Si l'on met de côté l'augmentation des prix liés à la pénurie et aux abus de certains revendeurs, les RTX 3000 ont connu une hausse tarifaire de 300 dollars en moyenne par rapport à la précédente génération.

Lors de la dernière réunion organisée par Nvidia avec ses investisseurs, la marque a abordé la situation de ses RTX 3000.

Une génération de cartes graphiques décriées non pas par ses performances, mais par son prix puisque la pénurie passant, les cartes n'ont été proposées que quelques semaines à leur prix de vente conseillé avant de voir les tarifs exploser.

Mais la pénurie ne semble pas être le seul facteur à expliquer ces prix abusifs : Nvidia est également un acteur important de la situation. Lors de la réunion avec les investisseurs de la marque, Jeff Fisher, vice-président de Nvidia a confirmé que "les cartes graphiques sont plus rentables que jamais", ajoutant que "D'après nos données, ils dépensent 300 dollars de plus que ce qu'ils ont payé pour la carte graphique qu'ils ont remplacée". En clair, Nvidia se vante auprès des investisseurs de réussir à soutirer 300 $ de plus aux acheteurs...

Avec la situation de pénurie, cette augmentation de tarif reste assez floue pour le consommateur, mais il devient clair qu'Nvidia profite largement de la situation pour augmenter ses marges. Il est ainsi bon de se demander si les MSRP (prix de vente conseillés) annoncés avec chaque génération ne constituent pas de la publicité mensongère...

Pour exemple, en 2016 le MSRP d'une GTX 1070 était de 379 dollars alors que le MSRP de la RTX 3070 est de 499 dollars. La hausse est bien présence à ce niveau, mais est bien loin des 300 dollars annoncés...

Il se peut toutefois que Nvidia évoque surtout par cette annonce de 300 $ d'augmentation la tendance des utilisateurs à monter en gamme lors du renouvellement de leur matériel. Une situation qui se veut logique puisque les RTX 3050 sont sorties tardivement sur le marché.

Par ailleurs, la situation qui dure avec les RTX 3000 pourrait également largement profiter à la marque sur le long terme : voyant les pénuries durer sur cette génération de cartes, il y a fort à parier que beaucoup de joueurs vont se ruer sur les RTX 4000 dès leur sortie avant que les prix n'explosent à nouveau. Il sera ainsi facile pour Nvidia d'opérer une nouvelle augmentation tarifaire sur cette prochaine génération sans pénaliser les ventes.