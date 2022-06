Rufus 3.19 : installez Windows 11 sur n'importe quel PC, sans compte Microsoft

Si vous souhaitez installer Windows 11 sur votre PC mais que ce dernier n'est pas officiellement compatible, le logiciel Rufus propose enfin une solution simple et efficace.

Si Microsoft a de nouveau fait le choix de proposer gratuitement sa nouvelle version de Windows, la marque en profite pour faire un bond en avant dans la sécurisation de son OS. Pour l'occasion, Windows 11 ne s'installe ainsi que sur les configurations récentes puisque l'installeur demande obligatoirement de disposer d'une puce de sécurité TPM 2.0, d'un CPU Intel de 8e génération ou AMD Zen 2 et impose également la création d'un compte Microsoft.

Trois prérequis qui laissent une grande partie des PC sur la touche, tandis que la création de compte Microsoft n'est pas franchement du gout d'une partie des utilisateurs pourtant éligibles à la mise à jour.

Il existe bien des ISO qui retirent certains prérequis, notamment celle liée à la création d'un compte Microsoft.

Rufus va plus loin : le logiciel qui propose de faire des clés USB amorçables intègre ainsi de nouvelles options dans sa version Beta 3.19.

Lorsque l'utilisateur sélectionne un ISO Windows 11 et lance la création de la clé, il est désormais automatiquement proposé de supprimer le prérequis Secureboot et TPM 2.0, la nécessité de disposer de 4Go de RAM et 64 Go de stockage minimum, d'éviter d'avoir à créer un compte Microsoft uo encore de désactiver automatiquement la collecte des données.

Une fois la clé créée, il sera alors possible d'installer Windows 11 sur n'importe quel PC, en quelques clics, et sans aucune contrainte.