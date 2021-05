Rumeur : Apple préparerait une console de jeux hybride

Selon des rumeurs persistantes, Apple serait sur le point de franchir un pas de plus dans le secteur du jeu vidéo et envisagerait la sortie d'une console hybride.

Apple a bien pris conscience que les jeux vidéo mobiles rassemblaient une part importante de ses utilisateurs sur iPhone et iPad, et la marque pourrait aller au-delà de l'offre Apple Arcade et proposer une console de jeux hybride.

Selon le site coréen Clien, Apple s'inspirerait actuellement de la Nintendo Switch pour développer une console qui se connecterait à un grand écran tout en permettant de jouer en déplacement.

Apple plancherait sur un processeur inédit destiné uniquement à la console en question, plus largement orienté sur les performances graphiques avec pourquoi pas quelques technologies récentes comme le Ray Tracing. La marque travaillerait également à un système de refroidissement actif spécifique.

Les rumeurs évoquent également le fait qu'Apple aurait déjà abordé plusieurs studios de développement pour produire des titres à destination de sa machine, dont Ubisoft. Reste à savoir si ces informations se confirment ou non.