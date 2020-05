Vers une rupture de stock de la Nintendo Switch

Des circuits conçus en Malaisie

Nintendo compte sur la Malaisie pour se fournir en plaques et circuits imprimés. Bien que la quarantaine ait pris fin dans ce pays, le souci de Nintendo réside dans le fait que les concurrents (Microsoft et Sony) ne se fournissent pas auprès du même état. De plus, les composants allant sur ces circuits sont importés des Philippines. Ces éléments sont cruciaux lors de la conception de la Nintendo Switch. Ils constituent l'ossature des cartes mères et des cartes graphiques. Le possible retard de production ou de livraison représente donc un poids pour l'entreprise.

Une pénurie de Nintendo Switch à cause d'une production difficile ?

L'éditeur au nom en rouge pourrait bien prendre du retard. Il semble donc évident qu'une pression économique repose sur le géant de la console. Et cela, surtout pendant cette période où il est important de faire des bénéfices avant la mise sur le marché des nouvelles consoles.

Les restrictions liées à l'importation et la lenteur de la levée de la quarantaine (déconfinement) en Malaisie et aux Philippines font défaut à Nintendo.

Cette possible pénurie pourrait aussi s'expliquer par l'énorme succès du dernier opus d'Animal Crossing, c'est en effet ce que rapporte le mag de jobphoning dans l'un de ses articles portant sur l'économie. Ainsi, en France, la Nintendo Switch était déjà en rupture de stock dès la fin avril, en plein confinement. Cette dernière était introuvable par exemple sur Amazon, et seuls des revendeurs tiers situés à l'étranger la proposaient, mais à des tarifs exorbitants, jusqu'à plus de 600 €.

Nintendo reporte ses contrats avec d'autres sociétés ?

Nintendo aurait pris en compte l'état actuel des deux pays de production lors de la mise en place de ses prévisions. Pourtant, on pourrait penser que la société aurait souhaité faire comme ses concurrents. Il serait donc possible que le géant de la console ait reporté ses contrats avec d'autres prestataires. Cette mesure se trouverait légitime et utile si la situation actuelle persiste dans ces deux pays.

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?

Les messages provenant de Nintendo se font rares. La société reste discrète quant à la diffusion de ses prochains jeux. Il serait donc juste de penser que le doute subsiste et qu'il ne serait pas judicieux de se prononcer si les stocks de consoles ne suivent pas. Le président de Nintendo déclare que les prévisions de vente baissent et des révisions pourraient être effectuées. De plus, il y a un risque que la sortie de certains jeux prenne du retard.