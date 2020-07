La Russie enverrait des armes dans l'espace d’après le Royaume-Uni et les États-Unis

La Russie est accusée de tester un projectile semblable à une arme dans l'espace qui pourrait être utilisée pour cibler des satellites en orbite. Le département d'État américain a décrit l'utilisation récente de ce qui semble être de véritables armes antisatellites en orbite comme étant préoccupante. Le ministère russe de la Défense a déclaré de son côté qu'il s'agissait d'une nouvelle technologie pour effectuer des contrôles sur l'équipement spatial russe.

Les États-Unis ont déjà fait part de leurs préoccupations concernant la nouvelle activité des satellites russes, mais c'est la première fois que le Royaume-Uni porte des accusations sur les essais de tir russes dans l'espace. Ils se produisent quelques jours seulement après qu'une enquête ait déclaré que le gouvernement britannique ait sous-estimé la menace posée par la Russie. Le secrétaire d'État adjoint américain à la sécurité internationale et à la non-prolifération, Christopher Ford, a en effet accusé Moscou d'hypocrisie après avoir déclaré qu'il souhaitait que le contrôle des armements soit étendu à l'espace. Le chef de la direction spatiale du Royaume-Uni, le vice-maréchal de l'air Harvey Smyth, s'est également dit préoccupé par le dernier test de satellite russe, qui, selon lui, avait les caractéristiques d'une arme.

La Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine font partie des plus de 100 pays à avoir adhéré à un traité spatial qui stipule que l'espace extra-atmosphérique doit être exploré par tous et à des fins purement pacifiques. Le traité ajoute que les armes ne doivent pas être placées en orbite ou dans l’espace. Les États-Unis ont déclaré que le système de satellite russe était le même pour lequel ils avaient soulevé des préoccupations en 2018 et plus tôt cette année lorsque les États-Unis l'ont accusé de manœuvrer à proximité d'un satellite américain.

Ce test russe, que les Américains disent être une arme antisatellite, fait partie d'un schéma plus global de l'activité spatiale russe récente. En février, l'armée américaine avait déclaré que deux satellites russes avaient manoeuvré à proximité d'un satellite américain et, en avril, Moscou avait testé un intercepteur de satellites au sol. Seuls quatre pays - la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde - ont démontré une capacité antisatellite au cours des dernières décennies. Des ogives antisatellites ont été transportées en altitude par des avions ou des fusées, et des satellites ont également été éclairés par des lasers.

Mais Moscou envisage également clairement d'utiliser un satellite pour en détruire un autre. L'intérêt pour de telles armes est croissant étant donné que nous dépendons de plus en plus des satellites à des fins diverses telles que la collecte de renseignements, les communications, internet, la navigation et l'alerte rapide.... Il n'y a pas de traité interdisant ou limitant de telles armes, bien qu'un certain nombre de pays aient plaidé pour un accord. Mais en termes militaires, l'espace est déjà devenu la nouvelle frontière avec plusieurs pays organisant des commandes spécifiques dans leurs forces armées pour traiter à la fois les aspects défensifs et offensifs de la protection de leurs systèmes spatiaux essentiels.