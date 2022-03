La Russie pourrait accepter les paiements en Bitcoin pour son gaz et pétrole

La Russie fait actuellement l'objet de différents blocus en guise de sanction suite à son invasion militaire en Ukraine, et il devient difficile pour ses pays qu'ils soient alliés ou non, de parvenir à s'approvisionner en gaz.

Le président de la Commission de l'énergie du Parlement Russe, Pavel Zavalny a ainsi annoncé dans un communiqué datant du 24 mars que le gouvernement permettrait prochainement à ses alliés de payer leurs factures de ressources de gaz et pétrole avec du Bitcoin. En contrepartie, les pays jugés comme opposants devront régler leurs factures en roubles et non plus en Dollars ni en Euros.

L'annonce n'a toutefois rien d'officiel pour le moment et devrait prendre plusieurs semaines pour être mise en place. Depuis le début de la guerre, le rouble a perdu 25% de sa valeur et la Russie cherche des moyens de lutter contre la dévaluation de sa monnaie. La Russie a ainsi acheté plus de 20 millions d'euros de Bitcoins dès le début de la guerre pour s'assurer une trésorerie qui ne serait pas impactée par diverses sanctions, quelconque dévaluation et ne peut être ni tracée ni saisie. Certains oligarques avaient également fait ce choix de transformer une partie de leur fortune en Bitcoin avant le conflit et se permettre ainsi de maintenir leur train de vie en profitant d'un certain anonymat.